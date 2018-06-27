Калининград, 27 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Балтийский флот начал тренировки по отражению условного ракетного удара по военным объектам, расположенным в Калининградской области.

Штаб БФ Боевая мощь Балтфлота в Калининграде

«В тренировках задействованы расчеты зенитных ракетных систем С-300, С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения ПВО Балтфлота, а также самолеты морской авиации», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота.

В качестве условного противника выступают бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ, а также беспилотники.

В операции принимают участие порядка 500 военнослужащих.

«Тренировка продлится несколько суток», — уточнили в штабе.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что накануне зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил об опасности вторжения НАТО в российский эксклав.

Выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», сенатор сказал:

«Я сейчас скажу, наверное, ужасную вещь, но пусть люди скрепят сердца… Как только в 2014 году Крым вошёл в состав России, НАТО стало рассматривать программу компенсации Крыма Калининградской областью».

По словам Кондратьева, «они (НАТО. — ИА REGNUM ) реально готовятся к войне, и это нельзя назвать оборонительными целями».