Казань, 27 июня, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Председатель совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Герхард Шредер прибыл в Татарию. Основная цель приезда — посещение матча между сборными Германии и Южной Кореи, который состоится 27 июня в 17:00.

Герхард Шрёдер

Визит Шредера продлится два дня, сегодня уже состоялась небольшая экскурсия по Казани — гость посетил Кремль, а также ряд памятников архитектуры и истории республики.

В рамках визита запланирована встреча с главой Татарии Рустамом Миннихановым.

ИА REGNUM напоминает, по итогам первого матча в рамках ЧМ-2018, набрав 3 очка, сборная Мексики поднялась на первую строчку. Германия без очков опустилась на последнее место группы F. Однако 23 июня на стадионе «Фишт» противостояние Германии и Швеции завершилось волевой победой немецкой сборной со счетом 2:1. Теперь команда вышла на вторую строчку с тремя очками.

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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сможет посетить матч в Казани в связи с плотным графиком.

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