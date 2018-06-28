Киев, 28 июня, 2018, 05:27 — ИА Регнум. Положение с транспортировкой угля стоит на грани кризиса, считают представители Первой энергетической ассоциации Украины. Ассоциация, которая объединяет энергогенерирующие предприятия Украины, объясняет свою тревогу данными министерства инфраструктуры. О чем говорит их беспокойство и каковы другие новости украинского авторынка, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфраструктура Украины

Нехватка локомотивов привела к тому, что на путях «Укрзализници» стоят 80 000 тонн угля, или 1200 вагонов, что примерно равно месячному объему добычи всего Львовского угольного бассейна. Неудивительно:

«На железной дороге не хватает 28−35 электровозов переменного тока. На Львовской железной дороге из 44 электровозов работает не больше 27−28 машин. Ежедневно не хватает 18−24 магистральных тепловозов. Кроме того, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием маневрового тягового подвижного состава были снижены весовые нормы, которые может перевозить локомотив. Сегодня нормы составляют для Одесской железной дороги — 600 тонн, Приднепровской — 800 тонн, Юго-Западной — 1000 тонн», — говорят в Первой энергетической ассоциации.

Между тем в угольной отрасли Украины продолжают происходить примечательные события. По сообщениях украинских СМИ, олигарх Сергей Кучеренко, ранее близкий окружению Януковича, а ныне — окружению Порошенко, тоже поставляет уголь Украине. Причем не российский, а из ДНР и ЛНР, против которых Порошенко более года назад ввел торговую и транспортную блокаду.

О происходящем в украинской энергетике читайте подробно в статье: Доигрались — Киев живёт без электроэнергии и горячей воды: обзор энергетики

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