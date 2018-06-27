Москва, 27 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Находившийся в СИЗО «Бутырка» Борис Гриц, совершивший нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, переведен на лечение в психиатрическую больницу. Об этом 27 июня сообщил журналистам его адвокат Игорь Зубер.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В психиатрической клинике

«Гриц переведен из СИЗО «Бутырка» в соответствующее медицинское учреждение», — сказал он.

Адвокат пояснил, что вскоре Гриц будет направлен на лечение в Израиль, процесс согласования перевода в ближайшее время начнут компетентные органы двух стран.

Напомним, 11 мая Пресненский суд Москвы направил мужчину на принудительное лечение, поэтому он освобожден от уголовной ответственности. Нападение на радиоведущую он совершил в октябре 2017 года, объяснив поступок личной неприязнью.