Москва, 27 июня, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, в государственной системе «Платон» зарегистрирован миллионный большегруз. Им стал перевозчик из Московской области. Водителю вручили бортовое устройство, подарки и сертификат на установку нового цифрового оборудования, сообщили Росавтодоре.

Цитата из х/ф «Живёт такой парень». Реж. Василий Шукшин. 1964. СССР Водитель грузовика

В ведомстве уточнили, что началось внедрение нового бортового устройства с дополнительными цифровыми сервисами. Это поможет получать в режиме онлайн информацию, о техническом состоянии автомобиля и сигналы о незаконном вскрытии кузова или кабины, что повысит безопасность движения и сохранность груза Такое обновленное устройство первым получил водитель «миллионного» большегруза.

За всё время работы системы «Платон» грузоперевозчиками перечислено около 50 млрд рублей. Средства направлены на ремонт 2 тыс. км дорог. Отремонтировано 24 аварийных моста, построено семь новых мостов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, система «Платон» («плата за тонны») введена с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2017 года тариф составляет 1,9 рубля за километр. Деньги взимаются с водителей большегрузов в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам. Грузоперевозчики сами могут выбрать, какие трассы в России нужно отремонтировать.

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