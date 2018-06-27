Москва, 27 июня, 2018, 14:45 — ИА Регнум. В Москве на 88-м году жизни скончался известный советский и российский математик и лингвист Владимир Успенский. Об этом сообщили на кафедре теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ им. Ломоносова, где учёный работал.

Траурная свеча

Информация о дате прощания с Владимиром Андреевичем Успенским, как и дата похорон учёного, будет сообщена позже, добавили в университете.

Напомним, советский и российский математик, лингвист, публицист и популяризатор науки Владимир Успенский родился в Москве 27 ноября 1930 года. В 1952 году он окончил механико-математический факультет МГУ. Успенский — автор многих книг и свыше 100 научных работ, учёный подготовил 25 кандидатов и четырёх докторов наук.