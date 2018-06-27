Архангельск, 27 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. На последней сессии депутатов Архангельского областного собрания VI созыва парламентарии в течение нескольких минут обсуждали вопрос о том, стоит ли вносить в повестку обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Молчаливое согласие. 1965

Инициатором обсуждения выступил независимый депутат Юрий Шаров. По его словам, 19 июня текст законопроекта поступил в областное собрание для подготовки отзыва. Включать в повестку вопрос обсуждения с нарушением сроков за неделю до сессии не стали

«Как мы можем подготовить отзыв на закон, его не обсуждая?» — заявил Шаров.

Несколько депутатов поддержали Шарова, однако большинство парламентариев сослались на то, что еще не видели текст законопроекта.

«Это не право, а обязанность депутатов обсудить это вопрос, — заявил депутат, председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин, — Мы живем на Севере, и у нас есть свои сроки выхода на пенсию. И когда нас сравнивают с жителями Средней России, то мы, конечно, будем критически к этому относиться. Нам нужно понять, что нам вносить, какие изменения, пока мы не можем, потому что ни у кого из депутатов на столе нет законопроекта. Принимать такое решение сейчас — значит устроить митинг на сессии. Если будет необходимо провести внеочередную сессию, то соберемся и выскажем свое мнение с исполнительной властью, но только тогда когда будем готовы к этому».

В результате голосования предложение внести в повестку сессии обсуждение реформы было отклонено.

Как сообщало ИА REGNUM, проект пенсионной реформы 16 июня был внесен правительством на рассмотрение в Госдуму. 26 июня на совещании по развитию экономики и социальной сферы премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что при проведении реформы правительство старается максимально учитывать интересы работающих граждан, и их возраст не должен стать причиной увольнения с работы.

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