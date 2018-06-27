Москва, 28 июня, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Несмотря на заявление Гуттериша, что после стабилизации ситуации в Ираке и Сирии с нахождением «некоего дипломатического решения» будет важно помочь христианам вернуться на родину, к тому времени уже может быть поздно. Дело в том, что изгнанные из мест исторического проживания христиане устраиваются в разных странах, и совсем не факт, что те, кто попал на Запад и более-менее смог наладить там жизнь, захотят вернуться в неизвестность.

Сергей Власов / Московская патриархия Патриарх Кирилл и генсек ООН за то, чтобы христиане вернулись домой

А что же с теми, кто оказался в ближневосточных государствах? Турция, например, старается беженцев интегрировать. А вот в Ливне епископат выступает против инициатив светских властей, которые могут способствовать тому, что «сирийские беженцы, которые проживают в Ливане в течение определенного времени», останутся в стране навсегда.

Учитывая, что Турция, Россия и Иран на сирийском направлении работают вместе и постоянно подтверждают свою приверженность мирному урегулированию в Сирии, возможна ли их совместная инициатива в отношении возвращения христиан?

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