Москва, 27 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. План мероприятий Минэкономразвития России по ускорению роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в валовом внутреннем продукте (ВВП) до 25% предполагает законодательно ограничить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках. Об этом сообщает 27 июня ТАСС.

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В ведомстве отмечают, что в результате такого ограничения будет оптимизирован объём и структура госсобственности, а также ограничено государственное присутствие на конкурентных рынках, что, по мнению Минэкономразвития РФ, должно привести к более эффективному управления активами — так как у них появится частный владелец.

В плане уточняется, что федеральный закон, который введёт ограничение на создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, должен быть разработан в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России разрабатывает Стратегию пространственного развития страны на период до 2030 года. С помощью программного документа правительство РФ планирует обозначить цели в сфере развития страны и, исходя из этого, создать необходимые механизмы для их реализации в ближайшие годы.

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