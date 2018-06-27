Воронеж, 27 июня, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Торжественное открытие Советской площади после реконструкции состоится в Воронеже 28 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В церемонии открытия примет участие врио губернатора Александр Гусев.

Тара-Амингу Советская площадь в Воронеже

В рамках церемонии открытия, которая начнется в 20:00, воронежцам обещают большой праздник: в программе — световое, пиротехническое и лазерное фонтанное шоу, а также концерт воронежских ансамблей, коллективов роллеров, танцевальной группы «RedHazeCREW» и выступление Полины Гагариной.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция Советской площади началась год назад, в июне 2017-го, в рамках программы по формированию городской среды.

Авторами проекта была сохранена прежняя геометрия территории в стиле советского конструктивизма, но здесь появились новые элементы. Так, здесь установлены первые в Воронеже современные «сухие» фонтаны — их два. Особенность их в том, что водная чаша расположена ниже уровня земли, форсунки вмонтированы в мощение. В результате можно пройти через фонтан и даже побродить между струями. Вокруг в плитку вмонтированы светильники, которые в темное время суток добавили площади красок. Также на площади появились новые скамейки из архитектурного бетона, с деревянными настилами из твердых пород древесины. Смонтировали системы наружного видеонаблюдения, автоматического полива, установили дополнительные малые архитектурные формы. Здесь высадили десятки разнообразных деревьев. У каждого типа растения будет свое цветение в определенное время. Они сменяют друг друга, и площадь становится цветной, несмотря на то, что она монохромная.