Бангкок, 27 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Правительство Индонезии окажет помощь палестинскому народу за счет предоставления программы на сумму в $2, сообщает Antaranews.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рука помощи

Решение было передано главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на Конференции по сотрудничеству между странами Восточной Азии по развитию Палестины (CEAPAD) в Бангкоке, Таиланд, 27 июня.

Программа поддержки наращивания потенциала, предоставляемая Индонезией, адаптирована к потребностям палестинского народа, включая сельское хозяйство, предпринимательство, расширение прав и возможностей женщин, информационно-коммуникационные технологии, управление и образование.

Помощь в размере $2 млн будет направлена в рамках трехлетнего плана CEAPAD (2019−2021 годы), что является одним из итогов Конференции.

Индонезия уже предоставила 169 программ, в которых приняли участие почти 2000 палестинцев. Индонезийское правительство инициировало нулевой процентный тариф для некоторых палестинских товаров к 2018 году.

До начала встречи CEAPAD министр иностранных дел Индонезии провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Палестины.

«Правительство и народ Индонезии будут продолжать борьбу до тех пор, пока палестинцы не обретут свою независимость», — заявила Ретно Марсуди во время встречи с министром иностранных дел Палестины Риадом Малики.

Риад Малики выразил признательность за неизменную помощь Индонезии в борьбе палестинского народа. В ходе встречи стороны обсудили последнюю ситуацию в Газе и рассмотрели возможные шаги в целях продвижения палестино-израильского мирного процесса в будущем.