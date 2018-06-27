Индонезия предоставит Палестине помощь в размере $2 млн
Бангкок, 27 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Правительство Индонезии окажет помощь палестинскому народу за счет предоставления программы на сумму в $2, сообщает Antaranews.
Решение было передано главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на Конференции по сотрудничеству между странами Восточной Азии по развитию Палестины (CEAPAD) в Бангкоке, Таиланд, 27 июня.
Программа поддержки наращивания потенциала, предоставляемая Индонезией, адаптирована к потребностям палестинского народа, включая сельское хозяйство, предпринимательство, расширение прав и возможностей женщин, информационно-коммуникационные технологии, управление и образование.
Помощь в размере $2 млн будет направлена в рамках трехлетнего плана CEAPAD (2019−2021 годы), что является одним из итогов Конференции.
Индонезия уже предоставила 169 программ, в которых приняли участие почти 2000 палестинцев. Индонезийское правительство инициировало нулевой процентный тариф для некоторых палестинских товаров к 2018 году.
До начала встречи CEAPAD министр иностранных дел Индонезии провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Палестины.
«Правительство и народ Индонезии будут продолжать борьбу до тех пор, пока палестинцы не обретут свою независимость», — заявила Ретно Марсуди во время встречи с министром иностранных дел Палестины Риадом Малики.
Риад Малики выразил признательность за неизменную помощь Индонезии в борьбе палестинского народа. В ходе встречи стороны обсудили последнюю ситуацию в Газе и рассмотрели возможные шаги в целях продвижения палестино-израильского мирного процесса в будущем.