Киев, 28 июня, 2018, 01:36 — ИА Регнум. По итогам мая на Украине вновь зафиксирован рост продаж автомобилей с пробегом больший, чем продаж машин новых. Соотношение составило 53% против 47%, лидерами б/у сегмента стали Volkswagen, Renault, Scoda, Ford и Opel. Какие еще тенденции замечены на украинском авторынке, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

balsas.it Авторынок

За последний месяц весны новых автомашин было продано больше на 9%, чем в мае 2017-го, и это очень небольшой прирост по сравнению с показателями продаж авто с пробегом, которые выросли на 60−70%. Более того, прирост можно отметить только в сравнении с прошлым годом, а если сравнивать каждый месяц с предыдущим, то ситуация плачевная: автодилеры сходятся во мнении, что на рынке новых машин — застой и даже небольшое снижение. Почему же авторынок растет в основном за счет подержанных машин?

Причина в подходе продавцов б/у машин, которые улавливают веяния рынка и настроения клиентов, например, предлагая не просто авто б/у, а южнокорейскую машину с промышленно установленным LPG-двигателем (на сжиженном газе). Этот вид топлива популярен, и так выходит надежнее и дешевле по сравнению с установкой даже самой современной версии ГБО.

Если бы фискальные органы не перекрыли одну из крупных схем импорта, то соотношение в пользу авто с пробегом было бы еще больше. Что произошло и каковы другие новости сферы, читайте в обзоре: Даём беспрецедентные льготы! Tesla заманивают на Украину: обзор авторынка

Читайте также другие статьи Андрея Стеценко о политике и экономике Украины.