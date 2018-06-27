Лондон, 27 июня, 2018, 14:27 — ИА Регнум. По словам английской газеты Metro, 25-летний южнокорейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может сменить клуб в это трансферное окно. Игроком интересуются «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Дмитрий Голубович Сон Хын Мин

Сон перешёл в «Тоттенхэм» за 22 млн фунтов из леверкузенского «Байера-04» и с тех пор провел за английскую команду 139 матчей и забил 47 голов. В прошедшем сезоне английской премьер-лиги южнокореец выходил на поле 37 раз, отметившись 12забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

По оценкам портала transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €50 млн. Эту отметку может повысить новый контракт с зарплатой в 60 000 фунтов в неделю, который руководство «шпор» собирается предложить в ближайшее время.

Данные игрока:

Рост: 183 см

Вес: 76 кг

Дата рождения: 8 июля 1992 года (25 лет)

Город рождения: Чунчеон

Сильные стороны: скоростные качества, сила и природные данные, выносливость, дальние удары, выбор позиции.

Слабые стороны: длинные передачи, опека и отбор.