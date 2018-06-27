Москва, 27 июня, 2018, 18:48 — ИА Регнум. В настоящий момент на портал mos.ru, «горячую линию» Мосгоризбиркома и Многофункциональный центр поступило более 11,5 тыс. предложений об открытии загородных избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») 27 июня на выездной заседании Рабочей группы МГИК, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Глава Мосгордумы подчеркнул, что лидируют по числу заявок Московская, Тульская, Калужская, Тверская, Ярославская и Владимирская области. Также есть запросы из Сочи, Крыма, Краснодарского края и Абхазии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Есть запросы на развёртывание участков в Александровском, Петушинском, Киржачском районах Владимирской области; Конаковском районе Тверской области; Переславском районе Ярославской области; Веневском, Заокском районах и в городском округе Алексин Тульской области», — заявил Шапошников.

В частности, по Калужской области поступают заявки из Дзержинского, Износковского, Боровского, Жуковского, Тарусского, Козельского, Перемышльского, Юхновского, Малоярославецкого и Спас-Деменского районов.

Что касается Московской области, то самый существенный объём заявок поступает из Наро-Фоминского, Солнечногорского, Талдомского, Ногинского и Дмитровского районов», — добавил он.

Руководитель Рабочей группы МГИК по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы также сообщил, что многие из предложенных для размещения избирательных участков мест в Дмитровском районе Подмосковья удовлетворяют тем критериям, которые ранее были приняты Рабочей группой. Кроме того, многие дачники проявили инициативу стать наблюдателями на предстоящих выборах мэра столицы.

Шапошников также напомнил, что идея создания «дачных» избирательных участков была поддержана москвичами, так как в Единый день голосования 9 сентября многие горожане будут находиться за пределами столицы. В частности, по этой причине была продлено время голосования с 20 часов до 22 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Московской области насчитывается свыше 11 тыс. садовых некоммерческих товариществ (СНТ), это более 2 млн садовых дачных участков и свыше 4 млн дачников.

Читайте подробнее: Участки для выборов мэра Москвы организуют в шести регионах России