Москва, 27 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил молодых граждан РФ с их праздником — днем молодежи, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Виктор Иванов. Молодёжь, в поход за знания! 1960

«Молодость — это время поиска своего места в жизни, время планов и надежд. Перед вами открыты все двери. Во многом от вас будет зависеть будущее нашей страны», — заявил Володин.

Он отметил, что молодые граждане РФ сегодня могут развиваться во всех сферах жизни — и получать современное образование, и заниматься спортом, и развивать свои творческие способности, и находить другие возможности расширять свой кругозор.

«Все это поможет воплотить ваши идеи, проекты и замыслы в жизнь. А ваша активная гражданская позиция даст новый импульс развитию нашей страны», — подчеркнул Володин.