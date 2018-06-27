Киев, 27 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко боится проведения выборов, причём не важно каких — внеочередных, досрочных, любых. Такое мнение сделал в эфире телеканала NewsOne высказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Загнанный в угол

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При этом народный депутат пояснил и причины такого страха: украинский лидер видит реальные социологические данные и понимает положение дел в стране, а оно не внушает радужных перспектив.

Парламентарий также напомнил, что, согласно Конституции Украины, в случае досрочного сложения полномочий глава государства не может принимать участие в выборах, однако, по его мнению, на это политическим оппонентам украинского президента рассчитывать не стоит.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины и Верховной рады пройдут в 2019 году. Среди основных кандидатов — глава партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, глава Радикальной партии Олег Ляшко и действующий президент Украины Пётр Порошенко.

Добавим, что в рейтинге доверия украинских граждан по данным соцопроса Киевского международного института социологии, проведённого в апреле, действующий президента Украины Пётр Порошенко оказался только на четвёртом месте. При этом 5,7% опрошенных заявили, что испортили бы бюллетени и не стали бы голосовать, 14% решили просто не приходить на выборы, а 29,3% не знали, за кого бы проголосовали.