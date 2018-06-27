Москва, 27 июня, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Сотрудники управления «К» МВД РФ задержали двух хакеров, взломавших около 700 тыс. учетных записей участников программ лояльности известных интернет-магазинов, букмекерских контор и платежных систем. Об этом 27 июня сообщается на сайте компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений.

Government.ru Хакер кибербезопастность

Отмечается, что злоумышленники выставили на продажу две тысячи взломанных аккаунтов по цене от $5 за штуку. Также хакеры предоставляли «услуги» по смене телефонного номера и электронной почты на учетных записях интернет-магазинов.

По словам самих задержанных, таким образом они заработали порядка 500 тыс. рублей. В настоящее время им предъявлены обвинения по статьям «Несанкционированный доступ» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России обнаружена и заблокирована сеть мошеннических сайтов, выдававших себя за порталы государственных услуг. При помощи фейковых страниц преступники выманивали у интернет-пользователей деньги, предлагая оплатить взнос за фейковые розыгрыши денежных призов.

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