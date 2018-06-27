Киев, 27 июня, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Три правозащитные организации Украины обратились в Верховный суд с требованием отменить указ президента Украины Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского членом комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщила пресс-служба Transparency International.

Expert777 Павел Жебровский

В сообщении говорится, что назначение Жебривского противоречит закону «О Национальном антикоррупционном бюро», поскольку его кандидатура не отвечает требованиям, предъявляемым к соискателям на должность. В частности, у чиновника отсутствует достаточный опыт работы в правоохранительных органах.

Глава отделения Transparency International на Украине пояснил, что иск связан еще и с тем, что Порошенко не назначил в комиссию «авторитетного международного специалиста».

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