Махачкала, 27 июня, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Тело пропавшей 24 июня в Дагестане девочки нашли на берегу реки Кара-Койсу. По сообщению регионального управления МЧС, ребенка обнаружили 27 июня в девяти километрах от селения Кикуни, откуда они с подругами ушли три дня назад.

Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

Как сообщало ИА REGNUM, три девочки 7−8 лет ушли из дома в Гергебильском районе и не вернулись. На их поиски вышли более 800 человек — спасателей и местных жителей. Одну девочку нашли утонувшей в реке Аварское Койсу на утро следующего дня, поиски остальных продолжали в надежде на случайное спасение.

В Следственном комитете по региону начали доследственную проверку по факту пропажи и гибели детей.