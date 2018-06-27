Москва, 27 июня, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В Москве в парке «Зарядье» 28 июня откроется Международный парковый форум. Мероприятие стартует в павильоне «Заповедное посольство». В форуме принимают участие ведущие международные организации в области эко-урбанистики и архитектуры, сообщили в Стройкомплексе.

Zaryadyepark.ru Парк Зарядье

На парковый форум в Москву съехались специалисты из Венгрии, Англии и Нидерландов. Они представят свои работы в области проектирования современных городских парков, а также обсудят вопросы благоустройства и развития крупных городов мира.

Также специалисты на форуме расскажут, что такое парк для моногородов, могут ли парки считаться «третьим местом», какую роль они играют в городской экосистеме. Стоит отметить, что вход на Международный парковый форум свободный, но по предварительной регистрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, московский парк «Зарядье» попал в шорт-лист архитектурной премии Всемирного фестиваля архитектуры (WAF). По словам мэра столицы Сергея Собянина, эту премию называют «архитектурным Оскаром». Он напомнил, что ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов.

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