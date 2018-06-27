Москва, 27 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Руководству Совета Европы не следует выдвигать России каких-либо условий, «крайних сроков» и ставить ультиматумы. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

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«Авторы острейшего кризиса в отношениях между Россией и СЕ находятся не в Москве, а в Страсбурге», — написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1011881113894182912

Сенатор считает, что ставить ультиматумы и заявлять о крайних сроках для снятия санкций с России надо Украине и её союзникам в ПАСЕ.

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Напомним, кризис в отношениях между Россией и Советом Европы наступил в 2014 году. За воссоединение Крыма и России российских парламентариев лишили ряда прав в организации, в частности, права голоса, права участия в руководящих структурах ПАСЕ и её мониторинговых миссиях. В знак протеста российские парламентарии отказались от участия в сессиях Ассамблеи. Летом 2017 года из-за длительного неучастия России в работе ПАСЕ Москва отказалась делать взнос в бюджет СЕ, который составлял около €33 млн в год.

Добавим, что 26 июня во время выступления в Совете Европы генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия должна уплатить взнос в бюджет Совета Европы до 30 июня 2018 года.