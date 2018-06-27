Калининград, 27 июня, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В среде болельщиков ЧМ-2018 в Калининграде внушительным тиражом распространяется карта города с дезинформацией относительно истории российского эксклава. Как передает корреспондент ИА REGNUM, туристический продукт на трёх языках (русском, немецком, английском) лежит на стойках в каждой гостинице, где поселились иностранные фанаты чемпионата.

ИА REGNUM Карта Калининграда с историческими ошибками

В частности, в буклете сказано:

«Почти всю свою историю, вплоть до 1946 года, город был немецким».

Историческая правда состоит в том, что северная часть германской провинции Восточная Пруссия была передана СССР по решению Потсдамской конференции, которая проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года. Таким образом, юридически «город был немецким» до 1 августа 1945 года. Именно этой датой подписан Протокол Берлинской конференции трех великих держав, где в 5-м параграфе «Город Кёнигсберг и прилегающий к нему район» сказано:

«Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства о том, чтобы впредь до окончания решения территориальных вопросов при мирном урегулировании прилегающая к Балтийскому морю часть западной границы СССР проходила от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к востоку — севернее Браунсберга — Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и Восточной Пруссии».

Следующий исторический ляп растиражирован в главе о форте №5:

«Именно здесь проходили решающие эпизоды Кёнигсбергского сражения в мае 1945 года, когда советские войска отбили город у гитлеровских войск».

Оставим на совести авторов сленг компьютерных игр-«стрелялок». Куда важнее опровергнуть историческую ложь. Город-крепость Кёнигсберг пал 9 апреля 1945 года, а не «в мае 1945 года». То есть ровно месяцем раньше. И конечно же, никакого «Кёнигсбергского сражения» не было (в английском варианте буклета написано «the Battle of Königsberg»). Есть официальное название подвигу советских воинов — штурм Кёнигсберга. Понятие «сражение» же, скорее, несёт более нейтральную смысловую нагрузку, размывая ответственность нацистской Германии за свои преступления.

Следующая недостоверная информация:

«Калининградский центральный парк унаследовал старинную немецкую кирху и памятник королеве Пруссии Луизе».

Правда состоит в том, что памятника прусской королеве в парке нет, а старинная немецкая кирха является Калининградским областным театром кукол.

Выходных данных карта не имеет, однако на задней части буклета размещено: «Федеральное агентство по туризму» с указанием официального сайта ведомства.

ИА REGNUM Автор калининградского дезинформирующего буклета — Ростуризм

Из «мелочей» в буклете продолжается топонимическая реституция. Например, остров Канта дается с прежним немецким названием «Кнайпхоф», а Калининградская областная филармония указывается как «Кирха Святого Семейства».

Напомним, в Калининграде чиновники от культуры и туризма уже были уличены в топонимическом самоуправстве к ЧМ-2018. Так, в Испании был распространен путеводитель по калининградским достопримечательностям, изготовленный министерством по культуре и туризму Калининградской области.

Первым пунктом культурной программы испанским болельщиков значился «Catedral de Koenigsberg», то есть в переводе с испанского — «Собор Кёнигсберга». Этот объект культурного наследия России официально именуется Кафедральный собор Калининграда.

Также стоит напомнить о том, что весной 2018 года в Калининграде пытались реанимировать прежнее немецкое название улицы Биржевой (Börsen Straße). Топонимическое недоразумение даже попало на карту «Яндекса». Вернуть на карту настоящее имя улицы — Старопрегольская — удалось только после протеста общественников.