Москва, 27 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Защитник сборной России Сергей Игнашевич заявил, что полуфинальный матч чемпионата Европы 2008 года был самым запоминающимся из всех матчей с Испанией. Об этом сообщает «Р-спорт».

Садовников Дмитрий Сергей Игнашевич

По словам Игнашевич, самым памятным матчем является полуфинал Евро-2008, когда сборная России крупно проиграла со счётом 0:3. Однако сейчас нет никакой ностальгии, и все мысли о предстоящей встрече с испанцами в 1/8 финала чемпионата мира.

Он отметил, что сборная Испании сильна своей командной игрой, но у сборной России есть шансы атаковать на контратаках.

Напомним, сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, заняв второе место в группе А. Сборная Испании стала первой в квартете В. Матч 1/8 финала состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

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