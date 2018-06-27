Москва, 27 июня, 2018, 16:29 — ИА Регнум. За день до финала чемпионата по футболу, 14 июля, в столице пройдёт празднование Дня московского транспорта. Оно состоится на Поклонной горе, в парке Победы, в Сокольниках, на территории ВДНХ и других площадках города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 27 июня. Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 100 тыс. человек, в том числе иностранные гости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольные болельщики на улицах Москвы

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в столичном транспортном комплексе работает около 150 тыс. человек, которые ежедневно перевозят не меньше 19 млн пассажиров.

«День московского транспорта — это праздник почти каждого москвича. Приглашаю всех принять участие в празднованиях и в познавательных программах. В этом году День московского транспорта совпадает с окончанием чемпионата мира по футболу, поэтому мы рассчитываем, что вместе с нами его будут отмечать и иностранные гости», — подчеркнул он.

Основными местами притяжения гостей станут площадки на ВДНХ, парке Победы и парке Сокольники. Так, на Октябрьской площади Выставки достижений народного хозяйства состоится экстрим-шоу, на Поклонной горе пройдёт фотовыставка «Транспорт глазами молодёжи» и «Велобайк», а в «Сокольниках» откроется детско-юношеская интерактивная зона «Азбука безопасности», где москвичей проверят на знание ПДД. Горожан ждут и другие мероприятия, мастер-классы и выставки, посвящённые транспортной теме.

Напомним, первое празднование Дня московского транспорта прошло 8 июля 2017 года. Дата празднования приурочена ко дню запуска первого общественного транспорта в Москве — конного трамвая, который состоялся 7 июля 1872 года. Инициаторами проведения праздника стали представители транспортного сообщества России.

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