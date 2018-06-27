Воронеж, 27 июня, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Кандидатуру Марины Плиевой на должность заместителя главы администрации — полномочного представителя главы городского округа в городской думе согласовали депутаты муниципального парламента на заседании 27 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Наталья Филатова Администрация Воронежа

Плиева работает в администрации города с 2004 года, в том числе занимала и должность вице-мэра. В последнее время она занимала должность представителя главы города в парламенте.

Сегодня же депутаты утвердили в должности заместителя главы города по градостроительству Виктора Владимирова. До февраля 2017 года он возглавлял управление строительной политики города, а затем покинул мэрию после массовых увольнений в строительном блоке мэрии. В мае он вернулся в администрацию города.

Отметим, что всего в структуре администрации города предусмотрено семь заместителей главы города. Один пост, первого вице-мэра по стратегическому планированию, экономике и финансам, остается вакантным после ухода с должности Сергей Курило.

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