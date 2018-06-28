Москва, 28 июня, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Исследование ВЦИОМ, посвященное столетию Гражданской войны, вызвало широкий общественный резонанс. Наибольшее количество вопросов вызвало появление на первом месте в рейтинге симпатий россиян к известным деятелям первой половины XX века последнего российского императора Николая II. На втором месте оказался генералиссимус Иосиф Сталин, а на третьем — Владимир Ленин. О подробностях исследования «Причины, следствия, уроки» и о том, почему Ленин проиграл Сталину, корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Ленин и Сталин

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Во ВЦИОМ отметили, что подобное исследование проводится не в первый раз — аналогичные замеры проводились и ранее, в 2005, 2008, 2017 годах. Очередная волна опроса позволила специалистам отследить динамику изменений общественного мнения и отношения как к самой Гражданской войне, так и к политическим деятелям.

«Деятельность Сталина и Ленина в постперестроечный период активно обсуждалась. Звучало много критических высказываний, раскрывались трагические сведения из нашей истории. Что же касается деятельности последнего российского императора, то за последние два года россияне всё чаще стали заявлять о своих симпатиях к нему. Негативная информация о Николае II встречается не часто, а отдельные произведения стимулировали интерес к его персоне, к истории царской семьи. Поскольку вопрос апеллировал к эмоциональным составляющим, то женщины чаще давали позитивную оценку — 58% из них относятся к персоне Николая II с симпатией. У мужчин этот показатель ниже — 49%», — пояснила Михайлова.

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«Всё чаще россияне стали позитивно говорить и об Иосифе Сталине. Например, в 2008 году только 28% отмечали, что испытывают симпатию к персоне Сталина, а в 2017 году таких было уже 52%, в 2018 — 51% сказали, что испытывают симпатию к Сталину. Во многом это связано с воспроизводством исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне под предводительством генералиссимуса.

Что касается 3-ей позиции Ленина, надо сказать, что за все эти годы отношение к Ленину достаточно устойчивое. Доля негативно оценивающих его деятельность колеблется в районе 32−29%», — прокомментировала Елена Михайлова.

Она отметила, что за время проведения исследования число сторонников Владимира Ленина не увеличилось, стабильно его фигуре симпатизировали 50%. Максимум Ленина был в 2017 году — 53% опрошенных говорили, что они скорее испытывают симпатию к создателю первого в мире социалистического государства.

«Нужно понимать, что это эмоциональное отношение к персонам, это не оценка того, насколько велика та или иная фигура. Значительные изменения сейчас в оценках именно по персонам Николая II и Сталина.

Нам задают вопрос: «Что делал Сталин во время Гражданской войны?». Обращаю внимание, что вопрос касался именно деятелей первой половины ХХ века, а не только тех, кто активно участвовал и как-то проявил себя во время Гражданской войны», — пояснила директор по исследованиям ВЦИОМ.

При этом специалисты ВЦИОМ отмечают наличие различий в отношении к ряду политических деятелей прошлого молодежи и представителей более старших возрастных групп. Так, в ходе исследования в молодежной группе от 18 до 24 лет 49% опрошенных сказали, что испытывают симпатии ко Льву Троцкому. В старших возрастных группах (старше 35 лет) этот показатель составляет порядка 16−17%.

«У подрастающего поколения идёт пересмотр отношения к фигуре Троцкого. Ключевым каналом получения информации о периоде Гражданской войны являются уроки истории в школах, и изменение подходов к освещению данного периода можно считать одной из причин, лежащих в основе наблюдаемой динамики. Надо понимать, что у нас выросло постперестроечное поколение, активный этап социализации современной молодёжи проходил вне жесткой идеологической пропаганды. Современная молодёжь не носила октябрятских значков — отсюда и более эмоционально-нейтральная оценка политических лидеров. Оказывает влияние и временной фактор — если для более старших возрастных групп Сталин и Ленин были правителями, при которых жили они сами или их родители, то для современной молодёжи получить информацию из уст очевидца всё сложнее», — считает Елена Михайлова.

По отношению к отдельным персонам многие опрошенные ВЦИОМ граждане вообще не сформировали своего отношения. Например, 70% затруднились с ответом по своему отношению к политическому деятелю, историку, публицисту Павлу Милюкову. Многие затруднились сказать, симпатичен ли им Бухарин, Керенский.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование ВЦИОМ показало, что граждане РФ с наибольшей симпатией относятся к последнему российскому царю Николаю Второму. На второе место респонденты поставили секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина, а на третье — председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина.

Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский, комментируя данное исследование предположил, что ВЦИОМ работает под заказ и формулирует вопросы таким образом, чтобы сформировать нужный ответ.

«Во-первых, ВЦИОМ работает под заказ и формулирует вопросы таким образом, чтобы сформировать нужный ответ, — сказал Черняховский. — Во-вторых, не забывайте, что в стране идёт махровая пропаганда монархических традиций. Надо смотреть конкретную формулировку вопроса. Согласитесь, когда Сталин набирает больше голосов, чем Ленин, это показывает либо уровень достоверности опроса, либо грамотности респондентов».

Заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин, комментируя исследование ВЦИОМ, предположил, что при опросе люди прежде всего руководствовались своими ощущения на основе памяти: кого из деятелей вспомнили, того и назвали.

«Можно только предположить, что опрос пришёлся на период, когда в масс-медиа было больше информации о Николае Втором, — сказал Рогозин. — Вот и всё. Подобные замеры не замеряют отношение, а в первую очередь работает память».