Афины , 27 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Трое мигрантов погибли 27 июня, еще семеро получили ранения в результате аварии на севере Греции, сообщает со ссылкой на информацию правоохранительных органов британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Инцидент произошел утром на шоссе, соединяющем города Александруполис и Комотини. Среди тех, кто получил ранения, двое детей. Водитель, который, по мнению полицейских, занимался перевозкой нелегальных мигрантов, сбежал с места происшествия.

По словам официальных лиц, гражданство мигрантов на данный момент установить не удалось, вероятнее всего, речь идет о выходцах из Сирии.