Ярославль, 27 июня, 2018, 13:34 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области изучают три возможных варианта очистки фильтрата полигона «Скоково», куда с весны везут мусор из Москвы. Об этом сообщает сайт правительства Ярославской области.

Канава с фильтратом полигона «Скоково»

Очистные сооружения планируется строить на транш правительства Москвы, выделенный региону в качестве компенсации за прием отходов. Столичные власти выделили Ярославской области 500 млн рублей, из них 320 пойдет на модернизацию полигона «Скоково».

Ярославский завод промышленного водоочистного оборудования ООО «НПФ «Экосервис» предлагает многоступенчатую очистку фильтрата. Московская ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» проводит физико-химическую очистку и сжигание остатков концентрированного фильтрата. Петербургское ЗАО «Безопасные технологии» предлагает после прохождения очистки частичный возврат на тело полигона и сжигание фильтрата. Выбрать наиболее эффективный из этих вариантов с учетом особенностей территории, специфики полигона и опыта применения в других регионах помогут эксперты российской Общественной палаты. По результатам в том числе и их оценки будет принято решение по реализации в «Скоково» одного из проектов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ярославской области.

Именно фильтрат полигона «Скоково» представляет, по мнению общественников, наибольшую опасность для окружающей среды, т.к. попадает в реку Нору и оттуда в Волгу выше городского водозабора. Власти это отрицают, однако заявляют о намерении строительства очистных.