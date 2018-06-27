Каракас, 27 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В течение трех дней, с 27 по 29 июня власти Венесуэлы проанализируют процесс производства и цены 50 основных товаров потребления, заявил вице-президент страны Тарек Эль-Айссами. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

The Photographer Очередь за продуктами в Венесуэле

Он пояснил прессе, что после того как ценовые структуры продуктов будут согласованы с так называемым «Планом 50», начнется работа по контролированию выполнения соглашений. Главным контролером будет выступать народ. Для работы над пересмотром цен приглашены государственные и частные производители из агропромышленного комплекса, дистрибьютеры, маркетологи.

Напомним, Венесуэла находится под жесткими санкциями со стороны США и их союзников и переживает жесточайший экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в стране в этом году составит 13 800%.