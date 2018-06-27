Бишкек, 27 июня, 2018, 13:25 — ИА Регнум. «Сегодняшняя ситуация в стране нуждается в изменениях. Накопилось много задач, требующих незамедлительного решения», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании республиканского парламента сегодня, 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По словам главы государства, за годы независимости Киргизия так и не смогла достичь достаточного уровня развития и стабильных темпов роста экономики.

«Не налажены тесные экономические связи между регионами и отраслями. Не удалось поднять на должный уровень инвестиционную привлекательность страны. Из-за коррупции многие инвестиции ушли в другие страны. Имели место случаи рейдерства. В государственном управлении допускались случаи защиты экономических интересов узкого круга лиц. Из-за этого был нанесен ущерб интересам страны», — уточнил он.

Жээнбеков отметил, что правительство сильно запаздывает с реформированием органов внутренних дел, систем образования, здравоохранения и соцзащиты населения.

«Проводимая бюджетная политика отодвинула на второй план интересы сельской местности, вследствие чего были созданы проблемы в развитии регионов. Налоговая и таможенная политика не сумела обеспечить прозрачную и внекоррупционную работу этих органов. Устарели основные фонды в энергетике. Долги системы приобрели опасные объемы. Все еще не устранены коррупционные проявления в управлении данной отраслью. Не проводится последовательная тарифная политика», — добавил он.

«…Я бы хотел призвать всех стремиться не к власти, не к богатству, а к тому, чтобы заслужить уважение потомков, быть достойными их благодарности и быть готовыми неустанно трудиться во имя их светлого будущего. Мы с чистыми помыслами должны строить справедливое общество. Построить государство, о котором мечтает наша молодежь! Обеспечить достойное будущее стране, где они будут жить с гордостью», — резюмировал глава Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов Киргизии, объем валового внутреннего продукта страны по итогам 2017 года превысил 520,9 млрд сомов (482,3 млрд рублей по текущему курсу) и по сравнению с 2016 годом увеличился на 4,6%. Индекс потребительских цен в 2017 году вырос на 3,2%.

Объем промышленного производства в этот период достиг 94,9 млрд сомов (более 87,8 млрд рублей) и возрос в сравнении с 2016 годом на 10,3%. Средний размер зарплат, согласно информации нацстаткома Киргизии, достигал 15,4 тысячи сомов (14,2 тысячи рублей по текущему курсу), а средний прожиточный минимум — 4,9 тысячи сомов (4,5 тысячи рублей).