Киев хочет оказать давление на Данию через США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Возможное потепление: в Россию прибыл советник президента США;
- Отказ от поправок: власти Польши хотят изменить закон о Холокосте;
- Живут надеждой: Киев рассчитывает на помощь США;
- Летнее перемирие: без России «режим тишины» в Донбассе невозможен;
- Сжечь не получилось: в Ростове-на-Дону власти выселяют рынок.
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