Железногорск, Курская область, 27 июня, 2018, 13:16 — ИА Регнум. В городе Железногорск (Курская область) суд вынес приговор по уголовному делу директора турфирмы, которая обманывала клиентов и присваивала их деньги. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, дело расследуется с 2016 года. Учредитель и по совместительству директор ООО «Вавилон» предлагала клиентам организовать отдых за границей. Она заключала договоры и брала с клиентов деньги, но не бронировала никаких билетов и не передавала деньги операторам-посредникам. С полученными деньгами она просто «исчезала» и переставала выходить на связь с клиентами, либо оправдывалась недобросовестностью посредников. Полученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. Эта схема принесла ей более пяти миллионов рублей. Обманутыми оказались 38 человек.

В правоохранительные органы обратились обманутые клиенты, оставшиеся без денег и без отдыха. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения».

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с подсудимой всю сумму причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.