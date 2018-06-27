Берлин, 27 июня, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Дитер Кослик, занимавший пост художественного руководителя Берлинского кинофестиваля на протяжении 17 лет, отправлен в отставку, его место займут Карло Шатриан и Мариетте Риссенбек, об этом 27 июня сообщил портал Mannheimer Morgen.

Maharepa Берлинале

О смене руководства Берлинале заявила министр культуры ФРГ Моника Грюттерс. Издание пишет, что бюджет кинофестиваля планируется увеличить почти вдвое — на €3 млн и даже более, если в этом возникнет необходимость.

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Напомним, в последние годы действия Дитера Косслика на посту руководителя подвергались критике. В 2017 году множество немецких кинематографистов подписались под открытым письмом, в котором было заявлено, что Косслик привёл фестиваль в упадок.