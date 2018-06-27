Ташкент, 27 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. В министерстве финансов Узбекистана эксперты Всемирного банка представили рекомендации по реформированию налоговой системы республики, сообщает 27 июня издание «Новости Узбекистана».

Dmitry Dzhus Чек

По мнению международных экспертов, Узбекистану необходимо отменить отчисления в государственные целевые фонды и сохранить действующую ставку НДС на уровне 20%. Представители Всемирного банка считают, что эти меры будут способствовать развитию конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого налоговые органы республики получили широкие права на операции с банковскими счетами налогоплательщиков.