Рим, 27 июня, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Заседание Совета ЕС, намеченное на 28−29 июня, должно стать водоразделом в вопросе о нелегальной миграции, Италия приложит к этому все усилия, заявил в среду, 27 июня, премьер-министр страны Джузеппе Конте, передает Rainews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Конте отметил, что действующее Дублинское соглашение о миграции должно быть не пересмотрено, а отменено, поскольку оно было рассчитано на беженцев, а сейчас основную часть миграционного потока составляют так называемые «экономические мигранты».

Премьер-министр вновь рассказал, в чём будет состоять предложение Италии на Совете ЕС: укрепление внешних границ, распределение мигрантов по всему Евросоюзу, создание на Ближнем Востоке и в Северной Африке центров для «отделения» беженцев от экономических мигрантов, отмена правила особой ответственности «страны первого прибытия» мигрантов (таковой в большинстве случаев является как раз Италия).

Новое правительство Италии, кардинально отличающееся от своих предшественников в вопросе отношения к нелегальной миграции, уже несколько раз выступало с громкими заявлениями, согласно которым либо остальные страны ЕС начнут брать на себя свою долю ответственности за ситуацию, либо Италия просто перестанет делать это в одностороннем порядке.

Пока новому правительству удалось добиться лишь промежуточных успехов: несколько кораблей с нелегальными мигрантами не были допущены в итальянские порты, перевозящие мигрантов из Ливии неправительственные организации столкнулись с трудностями при работе в Италии, а 234 мигранта с одного из таких кораблей будут распределены между 7 странами ЕС, а не поедут в Италию, как это предполагалось.

Однако правительство страны намерено добиться также и достижения новых общеевропейских договоренностей на предстоящем заседании Совета ЕС.