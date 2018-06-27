Калуга, 27 июня, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В Калужской области зарплаты бюджетников и государственные стипендии студентов с 1 июля 2018 года будут зачисляться исключительно на карты национальной платежной системы «Мир». Для этого на территории области выдано свыше 235 тыс. платёжных карт. Об этом 27 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Mironline.ru Большинство банков России выпускают и обслуживают карты «Мир».

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По информации ведомства, платежные карты «Мир» уже получили все работники организаций бюджетной сферы области. С национальными платежными картами работаю уже все банки региона, которые обслуживают зарплатные счета работников бюджетной сферы. При этом у бюджетной организации есть выбор, в каком банке обслуживать зарплатный проект. Банкоматы и терминалы, а это более 18 тыс. устройств по всей области, также проводят все операции по картам «Мир».

Между тем, многих калужан волнуют вопросы использования национальных платежных карт при оплате покупок, в том числе в интернете и в поездках заграницу.

«Расплатиться отечественной картой уже можно везде. Основная проблема, скорее всего, не в неприёме карт, а в отсутствии наклеек на входе, оповещающих о возможности оплаты картами «Мир», что, наверно, и смущает калужан», — поделился своим мнением руководитель регионального отделения Банка России Владимир Репета.

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Он отметил, что многие интернет-магазины принимают оплату национальной платежной картой, и их количество постоянно растёт, а платежи в интернете защищены технологией MirAccept.

«Что касается использования карты «Мир» за рубежом для совершения привычных операций, то это вполне возможно. Необходимо просто оформить кобейджинговую (совмещенную с одной из международных платежных систем) карту. На территории России она будет работать как карта платежной системы «Мир», а за границей — как карта международной платежной системы. Кстати, по данным статистики лишь 2% россиян берут в путешествие только платежную карту, 32% — половину денег берут наличными и столько же оставляют на карте, а 26% наших граждан в поездке доверяют только наличным», — сказал Владимир Репета.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год жители калужской области по картам «Мир» совершили почти 6 млн операций на общую сумму, превышающую 10 млрд рублей. Средняя сумма покупки при использовании национальной платежной карты составила в регионе 680 рублей.