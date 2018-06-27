Симферополь, 27 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. С 18 июня цена на бензин АИ-92 в Симферополе выросла на 0,21%, АИ-95 и АИ-95 премиум подорожали на 0,08%, АИ-98 — на 0,45%. Дизтопливо подорожало на 0,21%. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба Крымстата.

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«По состоянию на 25 июня стоимость АИ-92 колеблется от 46,69 до 47,50 рубля за литр, АИ-95 и АИ-95 премиум — от 48,59 до 49,9 рубля за литр, АИ-98 — от 55,89 до 55,99 рубля за литр. Дизельное топливо стоит от 48,19 до 48,9 рубля за литр», — подчеркнули в Крымстате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму, как и в других регионах страны, в последние месяцы фиксируют рост цен на топливо. Так, в начале апреля в крымской столице стоимость бензина АИ-92 составляла 41,49 — 41,99 рубля, АИ-95 — до 43,49 рублей, а дизельное топливо — до 43,89 — 44,29 рублей.

По данным Росстата, резкий рост стоимости моторного топлива в России произошёл из-за снижения объёмов добычи и переработки нефти и увеличения экспорта.