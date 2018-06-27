Мичуринск, Тамбовская область, 27 июня, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Тамбовской области для новой школы закупят шторы за 5 млн рублей. Аукцион был объявлен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает управление образования и науки Тамбовской области, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Всего для новой школы в Мичуринске планируют приобрести 27 комплектов штор. Их стоимость варьируется от 9 тыс. рублей до 694 тыс. рублей. Самые дорогие шторы будут украшать актовый зал.

Как отметил портал LiveTambov.ru, шторы предназначены для «Школы — Научно-технического центра им. И.В. Мичурина». Она будет рассчитана на 1275 мест.