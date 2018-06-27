Липецк, 27 июня, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении троих мужчин, которые подозреваются в похищении местного жителя, сообщает 27 июня пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

По данным следствия, в ночь на 26 июня подозреваемые подъехали к автосервису на Рабочей улице, со стрельбой затолкали 46-летнего мужчину в микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении. Очевидцы происшествия немедленно позвонили в полицию.

В результате плана «Перехват» автомобиль был остановлен, потерпевший госпитализирован, а подозреваемые доставлены в следственный отдел. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые обвиняются в похищении генерального директора одной из коммерческих фирм с целью его принуждения к оформлению документов на компанию в интересах злоумышленников.

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