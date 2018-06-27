Киев, 27 июня, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа и лично американский президент считают вопрос обеспечения безопасности на Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из самых важных. Об этом сказал заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает 27 июня «Правительственный портал».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Трамп

«Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом», — сказал Салливан.

Отмечается, что во время переговоров стороны обсудили вопросы инвестиционного, энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода «Северный поток-2» и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской газотранспортной системы.

«Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров… Сегодня должен быть очень продуктивный день, и имеем прекрасную возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической и экономической плоскости. Поддержка реформ и решение вопросов безопасности — это инвестиции в наш общий успех», — отметил Гройсман.

Также сообщается, что встреча заместителя государственного секретаря США Салливана и премьер-министра Гройсмана состоялась накануне Второй конференции по вопросам реформ, в рамках рабочего визита главы правительства Украины в Данию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс заявил, что США настаивают на скорейшем внесении изменений в украинский закон о Высшем антикоррупционном суде.

«Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию, поможет преодолеть коррупционные угрозы», — отметил Эндрюс, передает «Радио Свобода».

При этом он призвал Киев вести прямые переговоры с МВФ по этому закону. Эндрюс также полагает, что Украина до сих пор не достигла критической точки в борьбе с коррупцией, так как без изменений в закон дела продолжат рассматривать коррумпированные суды.