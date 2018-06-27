В Москву прибыл советник президента США Джон Болтон
Москва, 27 июня, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву, передают 27 июня «Вести».
Иван Шилов ИА REGNUM
Джон Болтон
Он возглавляет американскую делегацию, в составе которой в Россию прибыла советник президента США по отношениям с Европой и Россией Фиона Хилл.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация займется подготовкой встречи российско-американского саммита с участием лидеров двух государств — президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность встречи Путина и Болтона.