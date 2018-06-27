Москва, 27 июня, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву, передают 27 июня «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Он возглавляет американскую делегацию, в составе которой в Россию прибыла советник президента США по отношениям с Европой и Россией Фиона Хилл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация займется подготовкой встречи российско-американского саммита с участием лидеров двух государств — президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность встречи Путина и Болтона.