Инвесторы Facebook намерены уволить основателя соцсети Цукерберга
Вашингтон, 27 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Методы управления основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга перестали устраивать крупных инвесторов, которые собираются потребовать его отставки. Об этом пишет Business Insider.
По данным источников издания, инвесторы, на руках у которых находятся ценные бумаги компании на сумму порядка $3 млрд, недовольны тем, как Цукерберг руководит предприятием. Особенно негатив в отношении основателя социальной сети усилился после недавних скандалов с утечкой данных пользователей.
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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в отставку подал руководитель службы по связям с общественностью компании Facebook Эллиот Шрейдж. По словам самого топ-менеджера, такое решение он принял добровольно после скандала с утечкой персональных данных пользователей сервиса в компанию Cambridge Analytica.
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