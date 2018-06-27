ЮАР: смертность рабочих на шахтах страны — национальный кризис
Кейптаун, 27 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Гибель рабочих на шахтах компании Sibanye Stillwater достигает катастрофических масштабов — к такому выводу пришел комитет парламента ЮАР, курирующий горнодобывающую промышленность. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 27 июня.
Депутат, председатель комитета Сахлулеле Лузило заявил, что продолжающиеся смертельные инциденты на шахтах должны быть квалифицированы как национальный кризис. Компания Sibanye Stilwater должна находится под контролем государства и при необходимости будет лишена лицензии. Комитет потребовал расследовать смертельные несчастные случаи на шахтах.
26 июня в шахте погиб очередной рабочий, став шестым горняком, лишившимся жизни в этом месяце на предприятии Sibanye Stilwater. Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы ЮАР обратились к властям страны с требованиям принять меры для обеспечения безопасности при проведении работ.