Кейптаун, 27 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Гибель рабочих на шахтах компании Sibanye Stillwater достигает катастрофических масштабов — к такому выводу пришел комитет парламента ЮАР, курирующий горнодобывающую промышленность. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 27 июня.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Запертые в шахте

Депутат, председатель комитета Сахлулеле Лузило заявил, что продолжающиеся смертельные инциденты на шахтах должны быть квалифицированы как национальный кризис. Компания Sibanye Stilwater должна находится под контролем государства и при необходимости будет лишена лицензии. Комитет потребовал расследовать смертельные несчастные случаи на шахтах.

26 июня в шахте погиб очередной рабочий, став шестым горняком, лишившимся жизни в этом месяце на предприятии Sibanye Stilwater. Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы ЮАР обратились к властям страны с требованиям принять меры для обеспечения безопасности при проведении работ.