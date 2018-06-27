Киев, 27 июня, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Киеву и Москве нужно закрепить за минским форматом рассмотрение гуманитарных вопросов. При этом решение политических вопросов может произойти в рамках переговоров президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина в нормандском формате. Об этом 27 июня в эфире канала «112 Украина» заявил политолог Николай Томенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мы должны надеяться на лучшее. Очевидно, что сегодня Минск становится гуманитарной платформой. Абсолютно очевидно, что политические вопросы там решаться не будут, стратегические вопросы там решаться не будут. Надо дифференцировать задачи. На Минск можно оставить вопросы, которые они рассматривают — гуманитарные, обмен заложников, пленных, отвод войск… Политические, большие и статусные вопросы — это вопросы президентов», — сказал Томенко.

По его словам, привлечение Вашингтона к переговорам с Кремлем не привело к прогрессу в решении конфликта на Донбассе.

«Сегодня министры иностранных дел не могут решить те вопросы, которые могут решить президенты в нормандском или другом формате. Наши иллюзии заключаются в том, что США будут нашим активным промоутером. Пока это не подтверждается. Очевидно, что именно Германия и Франция должны стать посредниками в непростой российско-украинской ситуации. Дай Бог, чтобы сегодняшние переговоры в Минске привели хоть к какому-то результату. Потому что жизнь каждого человека нам чрезвычайно важна. Сегодня речь не идет о быстром и радикальном решении ситуации на Донбассе. Речь идет о решении небольших проблем: отводе войск, возвращение людей, недопущение обстрелов», — пояснил Томенко.

Он также считает, что Запад не сформировал единую политику в отношении российско-украинского конфликта.

«Трамп пытается вести свою собственную политику… Недоразумения между США и Канадой для нас вредны… Сегодня мы вынуждены действовать в такой системе координат, что фактически американцев пытаемся переубедить, как надо действовать. Меркель остается своеобразным ветераном переговорного процесса. Привлечение новых игроков выглядит не так успешно как мы надеялись», — подытожил Томенко.

Как сообщалось, 27 июня в Минске пройдут переговоры участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Предыдущее заседание ТКГ прошло 13 июня. Тогда сторонам не удалось договориться об освобождении украинцев в российских тюрьмах и россиян в украинских.

Напомним, в 2017 году Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон принимал участие в переговорном процессе по решению российско-украинского конфликта. В том же году в переговорном процессе Тиллерсона сменил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.