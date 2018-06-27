Москва, 27 июня, 2018, 12:17 — ИА Регнум. К 2019 году Ростехнадзор проверит все строительные башенные краны и повысит им класс опасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июня заявил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин на заседании Совета Федерации, комментируя участившиеся случаи аварий строительных башенных кранов.

Башенный кран

«Мы обратились в правительство пересмотреть позицию о том, что башенные краны относятся к четвёртому классу опасности и перенести их в третий. Но правительство приняло такое решение, что перед тем, как перевести их в третий класс, нам нужно будет провести проверку всех башенных кранов — это внеплановые проверки. У нас в стране их чуть больше 14 тыс. в реестре — на сегодняшний день мы проверили уже порядка 8 тыс. Собираемся к следующему году завершить эту работу», — заявил Алешин.

Он пояснил, что в 2013 году, когда вносились изменения в закон о промышленной безопасности, все объекты были разделены на четыре класса опасности. Подъёмные краны были отнесены к четвёртому классу опасности, при котором плановые проверки не проводятся вообще — проверку можно организовать лишь по конкретному поводу — в случае аварии или после какого-то сообщения о неисправности.

По итогам уже проведенных проверок 68% башенных кранов эксплуатируются с нарушениями обязательных требований, указал Алешин.

«Где-то более серьёзные, где-то менее. Но, в принципе, отношение к соблюдению необходимых требований там, где есть возможность их не соблюдать, у нас, к сожалению, преобладает позиция «лучше я не буду соблюдать, а с меня не будут спрашивать». По окончанию проверки мы дадим конкретные предложения и будем переносить их в третий класс, чтобы они были у нас под надзором», — указал глава Ростехнадзора.

«Как это у нас принято, принят такой обычай у нашего бизнеса, что если вас никто не проверяет, значит, это можно не исполнять. Наверное, по этому пути многие и пошли. Поэтому такой всплеск и был», — добавил он.