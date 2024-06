Стокгольм, 27 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В ходе исследования морфологии мозга домашних и диких кроликов было выяснено, что отсутствие страха животных перед людьми связано с эволюционными изменениями, в ходе которых уменьшился объем миндалевидного тела — той области мозга, которая отвечает за страх и агрессию. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Иван Шилов ИА REGNUM Кролик в шляпе

По сведениям учёных из Королевского института технологий Стокгольма, университета Уппсалы (Швеция) и университета Порту (Португалия), в ходе работы они проанализировали объем серого вещества и микроструктуру белого вещества у восьми домашних и у такого же количества диких кроликов.

Отмечается, что результаты исследований имеют важное значение для понимания значения изменений в строении структур мозга, отвечающих за эмоциональную сферу животных.

