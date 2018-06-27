Барнаул, 27 июня, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Первый секретарь Топчихинского райкома КПРФ Вячеслав Лаптев полагает, что уход из партии Сергея Юрченко — одного их старейших и уважаемых алтайских коммунистов — связан не только с идеологическими причинами. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что бывшего первого секретаря Алтайского отделения КПРФ могло огорчить поведение некоторых его партийных товарищей.

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«Считаю, что с Сергеем Юрченко обошлись несправедливо. В том числе, потому что на последней партийной конференции кадровая комиссия, предварительно предлагая кандидатов в члены краевого комитета, почему-то проигнорировала кандидатуру Сергея Юрченко — одного из самых авторитетных людей в партии», — пояснил Вячеслав Лаптев.

Он также заявил, что согласен с Сергеем Юрченко в том, что на сегодняшний день уровень теоретически подготовленных кадров в КПРФ достаточно беден, и это не лучшим образом сказывается на работе самой партии.

«К примеру, одна из форм классовой борьбы — выборы — возведены в абсолютную идею, сделаны самой целью. Хотя в классических трудах марксистов сказано, что выборы должны использоваться только для пропаганды коммунистической идеологии. У нас же КПРФ только и занимается выборами. А реальной работы среди трудящихся очень мало. Она осуществляется не в целом организацией, а отдельными партийными функционерами. Именно в этом направлении слаженной работы нет», — признался первый секретарь Топчихинского райкома КПРФ Вячеслав Лаптев.

Напомним, в 2016 году остановить раскол в рядах алтайских коммунистов была призвана смена руководства, но после того, как экс-лидер алтайских коммунистов Сергей Юрченко заявил о своём выходе из партии, есть основания полагать, что и по прошествии двух лет партийное строительство в КПРФ осложняет всё та же нерешённая проблема.

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Будут ли коммунисты выдвигать своего кандидата на предстоящих в сентябре губернаторских выборах — большой вопрос. Новому руководству вряд ли удастся показать сколько-нибудь значимый результат, не имея достойных кандидатур. И уж тем более повторить «подвиг» Сергея Юрченко: в губернаторской гонке 2014 года он стал вторым.