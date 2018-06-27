Токио, 27 июня, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Япония намерена представить запрос о частичном возобновлении китобойного промысла на заседании Международной китобойной комиссии (МКК), которое состоится в конце 2018 года в Бразилии, пишет газета Le Figaro.

Китобойный промысел

Японское рыболовное ведомство подготовило предложение об установлении квот на ловлю определенных видов, которые одобрит научная комиссия МКК. Токио уже давно выступает за ослабление моратория МКК на охоту на крупных китообразных и продолжает убивать китов в рамках программы «научных исследований», игнорируя международную критику. Мясо китов после «исследований» оказывается на прилавках магазинов.

Япония подписала мораторий на китобойный промысел, но использует лазейку в тексте, которая разрешает охоту на китообразных в научных целях. Страна с 1986 года неоднократно предпринимала попытки смягчить мораторий.