Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Петербургским коммунальным службам понадобилось более 2,5 часов по окончании матча Аргентина — Нигерия на то, чтобы вывезти мусор со стадиона «Санкт-Петербург» и прилегающей территории.

Michael Coghlan Мусор на трибунах

Как сообщили 27 июня в городском комитете по благоустройству, уборка вокруг стадиона была закончена к 01:30. «В ней принимали участие более 130 человек и 30 единиц техники. Вывезено 352 кубометра мусора», — сообщили в ведомстве.

Напомним, после матча Россия-Египет было вывезено 330 кубометров мусора. После первого матча ЧМ-2018 в Петербурге, когда играли Марокко и Иран, было собрано и вывезено около 500 кубометров отходов. Объемы мусора после матча Бразилия — Коста-Рика не назывались.

Для сравнения: после праздника «Алые паруса» из центра Петербурга было вывезено около 600 кубометров мусора.

Напомним, каждый матч чемпионата мира в Северной столице посещают свыше 60 тысяч болельщиков. Кроме того, каждый раз тысячи людей, не имевших билета на матч, остаются в парке у стадиона, дожидаясь окончания встречи.

«Уборка идет не только на Крестовском острове. Дорожники и садовники работают у фан-зоны, в центре города, по маршрутам передвижения болельщиков. Кратность уборки на ключевых площадках увеличена с двух до десяти раз в сутки. Мы хотим, чтобы гостям Петербург запомнился чистым и комфортным», — заявил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.