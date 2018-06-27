Чебоксары, 27 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов покерного клуба. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев, здесь проводились игры в покер среди «ограниченного круга постоянных посетителей».

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Перед судом предстанут двое чебоксарцев. Следствие полагает, что покерный клуб работал в Чебоксарах с октября 2017 года по апрель 2018 года на цокольном этаже в одном из домов по проспекту Максима Горького. Опознавательных знаков и вывесок на помещении не было.

«Злоумышленники вели незаконный игорный бизнес, проводя азартные карточные игры в покер среди ограниченного круга постоянных посетителей. Для этих целей они приискали соответствующий персонал, установили игровое оборудование. В целях конспирации они осуществляли рассылку смс-сообщений среди игроков, в которых содержались завуалированные сведения о времени, месте и стоимости участия в азартных играх», — сказал Олег Дмитриев.

Следствие считает, что в результате было получено не менее 100 тыс. рублей незаконно дохода. Обвиняемые дали признательные показания. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

Напомним, что в прошлом году следствие объявило в федеральный розыск игрока в покер из Чебоксар. Согласно материалам уголовного дела, на международных турнирах в покер он выиграл в общей сложности 30 млн рублей, уклонившись от уплаты 3,9 млн рублей налогов. На допрос к следователю подозреваемый не явился.